Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: Чет 03 вер, 2020 10:22
Печально. Не могу с телефона ответить человеку в ЛС. Вылазит выбрать самолеты, выбрал 2 раза все, потом кидает назад на окно с сообщением ничего не отправив. Со второй попытки то же самое. Сделайте что-нибудь уже с этим.
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Striker
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Додано: Чет 03 вер, 2020 10:58
Striker написав:
Печально. Не могу с телефона ответить человеку в ЛС. Вылазит выбрать самолеты, выбрал 2 раза все, потом кидает назад на окно с сообщением ничего не отправив. Со второй попытки то же самое. Сделайте что-нибудь уже с этим.
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Faceless
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Додано: Чет 03 вер, 2020 12:02
Faceless написав: Striker написав:
Печально. Не могу с телефона ответить человеку в ЛС. Вылазит выбрать самолеты, выбрал 2 раза все, потом кидает назад на окно с сообщением ничего не отправив. Со второй попытки то же самое. Сделайте что-нибудь уже с этим.
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Да. Через Тапок у меня ни разу за всё время не выскакивал робот из Что? Где? Когда?
Надо сказать, что последнюю неделю и на большом компе картинки перестали выскакивать, видимо робот удостоверился, что я досконально знаю все модели автобусов и отстал.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Чет 03 вер, 2020 12:05
freeze написав: Faceless написав: Striker написав:
Печально. Не могу с телефона ответить человеку в ЛС. Вылазит выбрать самолеты, выбрал 2 раза все, потом кидает назад на окно с сообщением ничего не отправив. Со второй попытки то же самое. Сделайте что-нибудь уже с этим.
С телефона спасает Tapatalk
Да. Через Тапок у меня ни разу за всё время не выскакивал робот из Что? Где? Когда?
Надо сказать, что последнюю неделю и на большом компе картинки перестали выскакивать, видимо робот удостоверился, что я досконально знаю все модели автобусов и отстал.
А вы в кууурсе, шо пожарная машина эт не грузовик?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 03 вер, 2020 12:22
clientage написав: freeze написав: Faceless написав:
С телефона спасает Tapatalk
Да. Через Тапок у меня ни разу за всё время не выскакивал робот из Что? Где? Когда?
Надо сказать, что последнюю неделю и на большом компе картинки перестали выскакивать, видимо робот удостоверился, что я досконально знаю все модели автобусов и отстал.
А вы в кууурсе, шо пожарная машина эт не грузовик?
Мне кажется такие нюансы не очень важны. Главное наладить с роботом хороший человеческий контакт. Абсолютно точно, по невнимательности я иногда клацал на ошибочную картинку или отмечал не все картинки, которые надо было отметить, но робот пропускал меня на форум несмотря на ошибочный выбор.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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