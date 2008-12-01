Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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  #<1 ... 222223224225
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:22

Печально. Не могу с телефона ответить человеку в ЛС. Вылазит выбрать самолеты, выбрал 2 раза все, потом кидает назад на окно с сообщением ничего не отправив. Со второй попытки то же самое. Сделайте что-нибудь уже с этим.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:58

  Striker написав:Печально. Не могу с телефона ответить человеку в ЛС. Вылазит выбрать самолеты, выбрал 2 раза все, потом кидает назад на окно с сообщением ничего не отправив. Со второй попытки то же самое. Сделайте что-нибудь уже с этим.

С телефона спасает Tapatalk
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:02

  Faceless написав:
  Striker написав:Печально. Не могу с телефона ответить человеку в ЛС. Вылазит выбрать самолеты, выбрал 2 раза все, потом кидает назад на окно с сообщением ничего не отправив. Со второй попытки то же самое. Сделайте что-нибудь уже с этим.

С телефона спасает Tapatalk


Да. Через Тапок у меня ни разу за всё время не выскакивал робот из Что? Где? Когда?

Надо сказать, что последнюю неделю и на большом компе картинки перестали выскакивать, видимо робот удостоверился, что я досконально знаю все модели автобусов и отстал. :D
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:05

  freeze написав:
  Faceless написав:
  Striker написав:Печально. Не могу с телефона ответить человеку в ЛС. Вылазит выбрать самолеты, выбрал 2 раза все, потом кидает назад на окно с сообщением ничего не отправив. Со второй попытки то же самое. Сделайте что-нибудь уже с этим.

С телефона спасает Tapatalk


Да. Через Тапок у меня ни разу за всё время не выскакивал робот из Что? Где? Когда?

Надо сказать, что последнюю неделю и на большом компе картинки перестали выскакивать, видимо робот удостоверился, что я досконально знаю все модели автобусов и отстал. :D

А вы в кууурсе, шо пожарная машина эт не грузовик? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:22

  clientage написав:
  freeze написав:
  Faceless написав:С телефона спасает Tapatalk


Да. Через Тапок у меня ни разу за всё время не выскакивал робот из Что? Где? Когда?

Надо сказать, что последнюю неделю и на большом компе картинки перестали выскакивать, видимо робот удостоверился, что я досконально знаю все модели автобусов и отстал. :D

А вы в кууурсе, шо пожарная машина эт не грузовик? :mrgreen:

Мне кажется такие нюансы не очень важны. Главное наладить с роботом хороший человеческий контакт. Абсолютно точно, по невнимательности я иногда клацал на ошибочную картинку или отмечал не все картинки, которые надо было отметить, но робот пропускал меня на форум несмотря на ошибочный выбор.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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