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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 223224225226>
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 09:22

Печально. Не могу с телефона ответить человеку в ЛС. Вылазит выбрать самолеты, выбрал 2 раза все, потом кидает назад на окно с сообщением ничего не отправив. Со второй попытки то же самое. Сделайте что-нибудь уже с этим.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 09:58

  Striker написав:Печально. Не могу с телефона ответить человеку в ЛС. Вылазит выбрать самолеты, выбрал 2 раза все, потом кидает назад на окно с сообщением ничего не отправив. Со второй попытки то же самое. Сделайте что-нибудь уже с этим.

С телефона спасает Tapatalk
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:02

  Faceless написав:
  Striker написав:Печально. Не могу с телефона ответить человеку в ЛС. Вылазит выбрать самолеты, выбрал 2 раза все, потом кидает назад на окно с сообщением ничего не отправив. Со второй попытки то же самое. Сделайте что-нибудь уже с этим.

С телефона спасает Tapatalk


Да. Через Тапок у меня ни разу за всё время не выскакивал робот из Что? Где? Когда?

Надо сказать, что последнюю неделю и на большом компе картинки перестали выскакивать, видимо робот удостоверился, что я досконально знаю все модели автобусов и отстал. :D
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:05

  freeze написав:
  Faceless написав:
  Striker написав:Печально. Не могу с телефона ответить человеку в ЛС. Вылазит выбрать самолеты, выбрал 2 раза все, потом кидает назад на окно с сообщением ничего не отправив. Со второй попытки то же самое. Сделайте что-нибудь уже с этим.

С телефона спасает Tapatalk


Да. Через Тапок у меня ни разу за всё время не выскакивал робот из Что? Где? Когда?

Надо сказать, что последнюю неделю и на большом компе картинки перестали выскакивать, видимо робот удостоверился, что я досконально знаю все модели автобусов и отстал. :D

А вы в кууурсе, шо пожарная машина эт не грузовик? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:22

  clientage написав:
  freeze написав:
  Faceless написав:С телефона спасает Tapatalk


Да. Через Тапок у меня ни разу за всё время не выскакивал робот из Что? Где? Когда?

Надо сказать, что последнюю неделю и на большом компе картинки перестали выскакивать, видимо робот удостоверился, что я досконально знаю все модели автобусов и отстал. :D

А вы в кууурсе, шо пожарная машина эт не грузовик? :mrgreen:

Мне кажется такие нюансы не очень важны. Главное наладить с роботом хороший человеческий контакт. Абсолютно точно, по невнимательности я иногда клацал на ошибочную картинку или отмечал не все картинки, которые надо было отметить, но робот пропускал меня на форум несмотря на ошибочный выбор.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:51

Внесли еще некоторые правки
Просьба сообщить в конце дня поменялось ли что-то.

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:54

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  freeze написав:Надо сказать, что последнюю неделю и на большом компе картинки перестали выскакивать, видимо робот удостоверился, что я досконально знаю все модели автобусов и отстал.

Повезло Вам :mrgreen: )
У меня не получилось :roll:
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:17

Опять поиск не работает. Совсем :(
Да и форум весь подтормаживает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:31

  Ірина_ написав:Внесли еще некоторые правки
Просьба сообщить в конце дня поменялось ли что-то.
С ув.


Да , сегодня целый день не мог НОРМАЛЬНО зайти на форум.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:52

Vadim V уточните, пожалуйста, более подробно. С чем именно возникли трудности? Какая ошибка при этом возникла?

С ув.
Ірина_
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