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недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 223224225226
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:18

  Ірина_ написав:Vadim V уточните, пожалуйста, более подробно. С чем именно возникли трудности? Какая ошибка при этом возникла?С ув.

Вечер добрый!
Не заскринил , типа того что "вы слишком часто или быстро заходите " или что то в этом роде ,заходил с компа , эта проблема ранее была и подымалась здесь ранее.
Ось viewtopic.php?p=4937922#p4937922
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 18:03

Куда-то пропали лайки. Было 128, стало 111. Никаких сообщений об удалении постов на почту не приходило. Мелочь, но неприятно.
Striker
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