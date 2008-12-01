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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 223224225226
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:18

  Ірина_ написав:Vadim V уточните, пожалуйста, более подробно. С чем именно возникли трудности? Какая ошибка при этом возникла?С ув.

Вечер добрый!
Не заскринил , типа того что "вы слишком часто или быстро заходите " или что то в этом роде ,заходил с компа , эта проблема ранее была и подымалась здесь ранее.
Ось viewtopic.php?p=4937922#p4937922
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 18:03

Куда-то пропали лайки. Было 128, стало 111. Никаких сообщений об удалении постов на почту не приходило. Мелочь, но неприятно.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:59

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Striker написав:Куда-то пропали лайки. Было 128, стало 111. Никаких сообщений об удалении постов на почту не приходило. Мелочь, но неприятно.
Лайки исчезают вместе с удалением пользователя, который их оставлял. У меня за все время исчезли около 2000 :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 20:33

  Faceless написав:Лайки исчезают вместе с удалением пользователя, который их оставлял. У меня за все время исчезли около 2000 :)

Как-то странно. Что это за пользователи такие, которые удалились? Кто-то наделал фейковых аккаунтов, чтобы понаставлять всем лайков? :shock:
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 20:44

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Предлагаю банить на конкретной ветке а не на всём форуме, в качестве предупреждения (вместо недельного бана) можно ограничивать кол-во постов в день (например 3-5), это отучит оффтопить. Так же предлагаю внести в официальные правила обращение к собеседнику на "Вы", поскольку "ты" воспринимается неоднозначно.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 20:49

  vitaliian написав:Предлагаю банить на конкретной ветке а не на всём форуме, в качестве предупреждения (вместо недельного бана) можно ограничивать кол-во постов в день (например 3-5), это отучит оффтопить. Так же предлагаю внести в официальные правила обращение к собеседнику на "Вы", поскольку "ты" воспринимается неоднозначно.

Как говорит на работе мой начальник - слишком много хотелок. :)
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:06

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  Striker написав:Как говорит на работе мой начальник - слишком много хотелок
зачем себе отказывать в хотелках?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:14

Здравствуйте. Есть возможность удалить зарегистрированный аккаунт или такая возможность в принципе отсутствует?
YKK
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:18

  YKK написав:Здравствуйте. Есть возможность удалить зарегистрированный аккаунт или такая возможность в принципе отсутствует?


Отсутствует. Можно забанить навечно по просьбе пользователя.
Попробуйте почистить куки, а затем сжечь бумажку с паролем и спустить ритуально в унитаз. :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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