Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Вечер добрый!
Не заскринил , типа того что "вы слишком часто или быстро заходите " или что то в этом роде ,заходил с компа , эта проблема ранее была и подымалась здесь ранее.
Ось viewtopic.php?p=4937922#p4937922
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:18
Вечер добрый!
Не заскринил , типа того что "вы слишком часто или быстро заходите " или что то в этом роде ,заходил с компа , эта проблема ранее была и подымалась здесь ранее.
Ось viewtopic.php?p=4937922#p4937922
Додано: Суб 07 лис, 2020 18:03
Куда-то пропали лайки. Было 128, стало 111. Никаких сообщений об удалении постов на почту не приходило. Мелочь, но неприятно.
Додано: Суб 07 лис, 2020 19:59
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Лайки исчезают вместе с удалением пользователя, который их оставлял. У меня за все время исчезли около 2000
Додано: Суб 07 лис, 2020 20:33
Додано: Суб 07 лис, 2020 20:44
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Предлагаю банить на конкретной ветке а не на всём форуме, в качестве предупреждения (вместо недельного бана) можно ограничивать кол-во постов в день (например 3-5), это отучит оффтопить. Так же предлагаю внести в официальные правила обращение к собеседнику на "Вы", поскольку "ты" воспринимается неоднозначно.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 07 лис, 2020 20:49
Как говорит на работе мой начальник - слишком много хотелок.
Додано: Суб 07 лис, 2020 21:06
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
зачем себе отказывать в хотелках?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 07 лис, 2020 21:14
Здравствуйте. Есть возможность удалить зарегистрированный аккаунт или такая возможность в принципе отсутствует?
Додано: Суб 07 лис, 2020 21:18
Отсутствует. Можно забанить навечно по просьбе пользователя.
Попробуйте почистить куки, а затем сжечь бумажку с паролем и спустить ритуально в унитаз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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