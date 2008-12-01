Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Додано: Суб 07 лис, 2020 20:44

Предлагаю банить на конкретной ветке а не на всём форуме, в качестве предупреждения (вместо недельного бана) можно ограничивать кол-во постов в день (например 3-5), это отучит оффтопить. Так же предлагаю внести в официальные правила обращение к собеседнику на "Вы", поскольку "ты" воспринимается неоднозначно.

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat