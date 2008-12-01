Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: Пон 09 лис, 2020 12:32
Striker написав: vitaliian написав:
Предлагаю банить на конкретной ветке а не на всём форуме, в качестве предупреждения (вместо недельного бана) можно ограничивать кол-во постов в день (например 3-5), это отучит оффтопить. Так же предлагаю внести в официальные правила обращение к собеседнику на "Вы", поскольку "ты" воспринимается неоднозначно.
Как говорит на работе мой начальник - слишком много хотелок.
Это точно!
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Додано: Пон 09 лис, 2020 12:33
YKK написав:
Здравствуйте. Есть возможность удалить зарегистрированный аккаунт или такая возможность в принципе отсутствует?
Напишите мне в ЛС. Удалить профиль может только модератор.
С ув.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 12:35
Да, Вы правы. Периодически находим шалунов
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Ірина_
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