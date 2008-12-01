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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 224225226227
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:33

  YKK написав:Здравствуйте. Есть возможность удалить зарегистрированный аккаунт или такая возможность в принципе отсутствует?

Напишите мне в ЛС. Удалить профиль может только модератор.

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:35

  Striker написав:
  Faceless написав:Лайки исчезают вместе с удалением пользователя, который их оставлял. У меня за все время исчезли около 2000 :)

Как-то странно. Что это за пользователи такие, которые удалились? Кто-то наделал фейковых аккаунтов, чтобы понаставлять всем лайков? :shock:

Да, Вы правы. Периодически находим шалунов

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:38

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  freeze написав:Попробуйте почистить куки, а затем сжечь бумажку с паролем и спустить ритуально в унитаз.

Жаль только, что карму это не очистит :mrgreen:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:31

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  Faceless написав:Лайки исчезают вместе с удалением пользователя, который их оставлял. У меня за все время исчезли около 2000

А в каких случаях лайки исчезают при просмотре профиля, но остаются под ником в сообщениях?
Мне не мешает, но очень интересно :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:53

  Сибарит написав:
  Faceless написав:Лайки исчезают вместе с удалением пользователя, который их оставлял. У меня за все время исчезли около 2000

А в каких случаях лайки исчезают при просмотре профиля, но остаются под ником в сообщениях?
Мне не мешает, но очень интересно :)

Шановний Сибарит!
Подяки від видалених користувачів та повідомлення, що були видалені модератором (які були з +) не виводяться під профілем. Так як вони не існують :wink:

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:57

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  Ірина_ написав:Шановний Сибарит!
Подяки від видалених користувачів та повідомлення, що були видалені модератором (які були з +) не виводяться під профілем

Это я знаю.
Но раньше они пропадали и при просмотре профиля, и под аватаркой в сообщениях. Всегда цифры уменьшались синхронно и совпадали.
Теперь на этой странице рядом с сообщением одна цифра, а если перейти в профиль - другая. Выглядит загадочно :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:07

  Сибарит написав:
  Ірина_ написав:Шановний Сибарит!
Подяки від видалених користувачів та повідомлення, що були видалені модератором (які були з +) не виводяться під профілем

Это я знаю.
Но раньше они пропадали и при просмотре профиля, и под аватаркой в сообщениях. Всегда цифры уменьшались синхронно и совпадали.
Теперь на этой странице рядом с сообщением одна цифра, а если перейти в профиль - другая. Выглядит загадочно :)

Я до цих налаштувань доступу не маю (не можу точно Вам відповісти). Ймовірно поставили певний час оновлення цієї статистики.

З пов.
Ірина_
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  #<1 ... 224225226227
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