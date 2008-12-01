Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: Пон 09 лис, 2020 12:33
YKK написав:
Здравствуйте. Есть возможность удалить зарегистрированный аккаунт или такая возможность в принципе отсутствует?
Напишите мне в ЛС. Удалить профиль может только модератор.
С ув.
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Ірина_
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Додано: Пон 09 лис, 2020 12:35
Да, Вы правы. Периодически находим шалунов
С ув.
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Ірина_
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Додано: Вів 10 лис, 2020 16:31
Faceless написав:
Лайки исчезают вместе с удалением пользователя, который их оставлял. У меня за все время исчезли около 2000
А в каких случаях лайки исчезают при просмотре профиля, но остаются под ником в сообщениях?
Мне не мешает, но очень интересно
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Сибарит
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Додано: Вів 10 лис, 2020 16:53
Сибарит написав: Faceless написав:
Лайки исчезают вместе с удалением пользователя, который их оставлял. У меня за все время исчезли около 2000
А в каких случаях лайки исчезают при просмотре профиля, но остаются под ником в сообщениях?
Мне не мешает, но очень интересно
Шановний Сибарит!
Подяки від видалених користувачів та повідомлення, що були видалені модератором (які були з +) не виводяться під профілем. Так як вони не існують
З пов.
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Ірина_
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Додано: Вів 10 лис, 2020 16:57
Ірина_ написав:
Шановний Сибарит!
Подяки від видалених користувачів та повідомлення, що були видалені модератором (які були з +) не виводяться під профілем
Это я знаю.
Но раньше они пропадали и при просмотре профиля, и под аватаркой в сообщениях. Всегда цифры уменьшались синхронно и совпадали.
Теперь на этой странице рядом с сообщением одна цифра, а если перейти в профиль - другая. Выглядит загадочно
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Сибарит
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Додано: Вів 10 лис, 2020 17:07
Сибарит написав: Ірина_ написав:
Шановний Сибарит!
Подяки від видалених користувачів та повідомлення, що були видалені модератором (які були з +) не виводяться під профілем
Это я знаю.
Но раньше они пропадали и при просмотре профиля, и под аватаркой в сообщениях. Всегда цифры уменьшались синхронно и совпадали.
Теперь на этой странице рядом с сообщением одна цифра, а если перейти в профиль - другая. Выглядит загадочно
Я до цих налаштувань доступу не маю (не можу точно Вам відповісти). Ймовірно поставили певний час оновлення цієї статистики.
З пов.
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Ірина_
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Додано: Вів 10 лис, 2020 20:57
Ірина_ написав: Vadim V написав: Ірина_ написав:Vadim V
уточните, пожалуйста, более подробно. С чем именно возникли трудности? Какая ошибка при этом возникла?С ув.
Вечер добрый!
Не заскринил , типа того что "вы слишком часто или быстро заходите " или что то в этом роде ,заходил с компа , эта проблема ранее была и подымалась здесь ранее.
Ось viewtopic.php?p=4937922#p4937922
Передала коллегам, посмотрели. Если повторится обязательно пишите вновь.
С ув.
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Vadim V
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Додано: Чет 12 лис, 2020 13:12
Сибарит написав: Ірина_ написав:
Шановний Сибарит!
Подяки від видалених користувачів та повідомлення, що були видалені модератором (які були з +) не виводяться під профілем
Это я знаю.
Но раньше они пропадали и при просмотре профиля, и под аватаркой в сообщениях. Всегда цифры уменьшались синхронно и совпадали.
Теперь на этой странице рядом с сообщением одна цифра, а если перейти в профиль - другая. Выглядит загадочно
Наверно у движка какой-то глюк, я не сталкивался
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Faceless
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Додано: Чет 12 лис, 2020 13:24
Faceless написав:
Наверно у движка какой-то глюк, я не сталкивался
Уже все в порядке.
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Сибарит
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