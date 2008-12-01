Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: Нед 06 гру, 2020 12:59
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Мизантрóп
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