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недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
  #<1 ... 225226227228
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:43

Поиск вообще не работает на форуме?

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Вы не можете произвести поиск сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже.

Если не хотите ждать - воспользуйтесь альтернативным поиском по всем проектам портала Finance.UA при помощи следующей формы:


P.S. Я не искал ничего до этого сообщения :evil:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:49

  Vorlon написав:Поиск вообще не работает на форуме?

Информация

Вы не можете произвести поиск сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже.

Если не хотите ждать - воспользуйтесь альтернативным поиском по всем проектам портала Finance.UA при помощи следующей формы:


P.S. Я не искал ничего до этого сообщения :evil:

Та же хрень - при попытке посмотреть все сообщения пользователя. :evil:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:01

Доробіть будь ласка коди для емоджі і смайликів
коли копіюєш якесь повідомлення із такими, то форум сходить з розуму із якимись програмерськими страшнющими помилками про базу даних і тд ітп

на 2 екрана! :oops:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:32

greenozon
На жаль, не зможу поки що допомогти, оскільки всі колеги на зимових канікулах.
Обов'язково все передаю.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:34

pharus вже працює https://prnt.sc/wg3tac

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:37

  Vorlon написав:Поиск вообще не работает на форуме?

Информация

Вы не можете произвести поиск сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже.

Если не хотите ждать - воспользуйтесь альтернативным поиском по всем проектам портала Finance.UA при помощи следующей формы:


P.S. Я не искал ничего до этого сообщения :evil:


Вибачте за незручності, це були тимчасові проблеми

З повагою,
Ірина_
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  #<1 ... 225226227228
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