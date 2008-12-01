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Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:43
Поиск вообще не работает на форуме?
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Vorlon
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Додано: Пон 04 січ, 2021 17:49
Vorlon написав:
Поиск вообще не работает на форуме?
Информация
Вы не можете произвести поиск сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже.
Если не хотите ждать - воспользуйтесь альтернативным поиском по всем проектам портала Finance.UA при помощи следующей формы:
P.S. Я не искал ничего до этого сообщения
Та же хрень - при попытке посмотреть все сообщения пользователя.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Пон 04 січ, 2021 18:01
Доробіть будь ласка коди для емоджі і смайликів
коли копіюєш якесь повідомлення із такими, то форум сходить з розуму із якимись програмерськими страшнющими помилками про базу даних і тд ітп
на 2 екрана!
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greenozon
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Додано: Пон 04 січ, 2021 18:32
greenozon
На жаль, не зможу поки що допомогти, оскільки всі колеги на зимових канікулах.
Обов'язково все передаю.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Пон 04 січ, 2021 18:34
pharus
вже працює https://prnt.sc/wg3tac
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Пон 04 січ, 2021 18:37
Vorlon написав:
Поиск вообще не работает на форуме?
Информация
Вы не можете произвести поиск сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже.
Если не хотите ждать - воспользуйтесь альтернативным поиском по всем проектам портала Finance.UA при помощи следующей формы:
P.S. Я не искал ничего до этого сообщения
Вибачте за незручності, це були тимчасові проблеми
З повагою,
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Ірина_
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