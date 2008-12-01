Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Ірина_
Добрый день, Ірина_.
Таки возникла проблема с аккаунтом Alpha1251. Пароль, который вы прислали в 1м сообщении, равно как и исходный - не подходят.
Второе сообщение, если оно было, я не получил, т.е. аккаунт принудительно разлогинило. Почту актуализировать я, конечно, не догадался.
Этот аккаунт я создал (прошу сильно не ругать) накануне обращения к вам. Он абсолютно точно также не работал с tapatalk, проверенно неоднократно.
НО(!) только что успешно залогинился.
Предполагаю, исходный аккаунт Alpha1251 также должен заработать. Осталось восстановить к нему доступ
Предлагаю, или установить пароль из вашего первого сообщения и вернуть исходный...если возможно.