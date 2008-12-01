Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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  #<1 ... 228229230231>
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 13:28

Ірина_
Добрый день, Ірина_.

Таки возникла проблема с аккаунтом Alpha1251. Пароль, который вы прислали в 1м сообщении, равно как и исходный - не подходят.
Второе сообщение, если оно было, я не получил, т.е. аккаунт принудительно разлогинило. Почту актуализировать я, конечно, не догадался.

Этот аккаунт я создал (прошу сильно не ругать) накануне обращения к вам. Он абсолютно точно также не работал с tapatalk, проверенно неоднократно.
НО(!) только что успешно залогинился.

Предполагаю, исходный аккаунт Alpha1251 также должен заработать. Осталось восстановить к нему доступ :-)
Предлагаю, или установить пароль из вашего первого сообщения и вернуть исходный...если возможно.
Alpha1252
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 14:07

Ірина_
Благодарю! Все заработало.
Tapatalk на удивление тоже, в т.ч. со сложным паролем
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 14:15

Alpha1251 очень хорошо)

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:32

Вибачте, але ви не можете здійснювати новий пошук так швидко

Уже подзадалбало.

Поначалу думал что это и правдо срабатывает защита от частого поиска, как это сделано на других форумах. Но уже давно понял что это какой-то глюк движка.

Сейчас вот в очередной раз: запускаю браузер, набираю forum.finance.ua, щелкаю "Ваші повідомлення"... и вижу сообщение из топика.

Доколе? :evil:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 22:03

ОКСІ БАНК
Предлагаю эту тему переименовать в "Спортбанк".
Про Окси - там буквально 3 первые страницы, а остальные >100 - именно про Спорт
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 22:11

  mustbe написав:ОКСІ БАНК
Предлагаю эту тему переименовать в "Спортбанк".
Про Окси - там буквально 3 первые страницы, а остальные >100 - именно про Спорт

Предлагаю забы(и)ть :D

Спортбанк уже из ТАСи:
https://sportbank.com.ua/oferts_list-tas
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 08:34

А ещё лучше - все сообщения, начиная с этого:
viewtopic.php?p=4740292#p4740292
вынести в отдельную тему
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 18:41

  Мизантрóп написав:Предлагаю забы(и)ть :D

Спортбанк уже из ТАСи:
https://sportbank.com.ua/oferts_list-tas

Он же вроде одновременно из двух сисек сосёт: и из Окси, и из ТАСи. А какая именно выбирается в момент открытия карты. Можно закрыть и переоткрыть с другой.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 18:43

Ув. модераторы!
Часто выскакивает сообщение "Вибачте, але ви не можете здійснювати новий пошук так швидко. Повторіть вашу спробу пізніше.". Очень мешает оперативно просматривать информацию на сайте.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:08

vitaliy_berdinskikh не можу Вам поки відповісти. Lady_N написала колегам, сподіваюся проблему усунуть найближчим часом.

З повагою,
Ірина_
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