Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

mustbe дякую. Взяла в роботу.
З повагою,
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:29
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
ну, проблема не смертельная, переживу.
Ведёт себя как-то странно.
Можно зайти на сайт и оно проявляется с первого клика и даже подождав пол минуты кликаешь на ссылку Новые/Ваши/Непрочитанные - и всё равно показывает сообщение об ошибке. И так может тянуться минутами.
А может лишь раз появится где-то в процессе просмотра форума и исчезнуть.
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