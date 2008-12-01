Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

mustbe дякую. Взяла в роботу.
З повагою,
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:29
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
ну, проблема не смертельная, переживу.
Ведёт себя как-то странно.
Можно зайти на сайт и оно проявляется с первого клика и даже подождав пол минуты кликаешь на ссылку Новые/Ваши/Непрочитанные - и всё равно показывает сообщение об ошибке. И так может тянуться минутами.
А может лишь раз появится где-то в процессе просмотра форума и исчезнуть.
Додано: Сер 07 кві, 2021 05:27
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Проснулся слишком рано, дай гляну новости, а там ...
Кинуть что-ли ссылку на "это" в политтему?
Включаю комп, захожу на форум, кликаю Ваші повідомлення - и опять говорит что я ищу слишком часто. Пока добрался сюда уже пропало, хотя очень часто если сообщение появилось что "подождать полминуты-минуту" не помогает.
Додано: Сер 07 кві, 2021 09:39
vitaliy_berdinskikh ничего так у Вас утро начинается)
Раз Вы уже готовы к плохим новостям (в политике мало чего хорошего), я также Вас ничем не порадую. Пока коллеги молчат, к сожалению
С уважением,
Додано: Сер 07 кві, 2021 09:42
Ірина_
Отдельное спасибо, что почистили шапки, открепили малоактуальные темы
Додано: Пон 03 тра, 2021 17:04
Не вставляется изображение , выходит пустое окно "вставити зображення" и на этом всё.
Есть ещё одна старая проблема , но не могу вставить её скрин ,причину см. выше,
при нажатии "ваші повідомлення" выходит сообщение "вибачте, але ви не можете здійснювати новий пошук так швидко. Повторіть вашу спробу пізніше".
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