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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 228229230231
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:13

mustbe дякую. Взяла в роботу.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:29

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  Ірина_ написав:vitaliy_berdinskikh не можу Вам поки відповісти.
ну, проблема не смертельная, переживу.

Ведёт себя как-то странно.
Можно зайти на сайт и оно проявляется с первого клика и даже подождав пол минуты кликаешь на ссылку Новые/Ваши/Непрочитанные - и всё равно показывает сообщение об ошибке. И так может тянуться минутами.
А может лишь раз появится где-то в процессе просмотра форума и исчезнуть.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 05:27

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Проснулся слишком рано, дай гляну новости, а там ...
Кинуть что-ли ссылку на "это" в политтему?

Включаю комп, захожу на форум, кликаю Ваші повідомлення - и опять говорит что я ищу слишком часто. Пока добрался сюда уже пропало, хотя очень часто если сообщение появилось что "подождать полминуты-минуту" не помогает.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 09:39

vitaliy_berdinskikh ничего так у Вас утро начинается)
Раз Вы уже готовы к плохим новостям (в политике мало чего хорошего), я также Вас ничем не порадую. Пока коллеги молчат, к сожалению :oops:

С уважением,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 09:42

Ірина_
Отдельное спасибо, что почистили шапки, открепили малоактуальные темы
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 17:04

Не вставляется изображение , выходит пустое окно "вставити зображення" и на этом всё.
Есть ещё одна старая проблема , но не могу вставить её скрин ,причину см. выше,
при нажатии "ваші повідомлення" выходит сообщение "вибачте, але ви не можете здійснювати новий пошук так швидко. Повторіть вашу спробу пізніше".
Vadim V
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