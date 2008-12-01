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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 229230231232
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 12:35

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  Ірина_ написав:Ой+ дякую за пропозицію, проте не до кінця розумію Вашу ідею. Можете детальніше розповісти? Яким чином ми будемо враховувати якість цих повідомлень, якщо Ви про це?!
Робити такий рейтинг потрібну вручну. Зараз мене почнуть звинувачувати в упередженості. Заблокуєш користувача чи видалиш повідомлення й відразу прилітають листи щастя - а чого мене, а чого саме мої повідомлення і т.д.


Я тільки про кількісні показники в гілці, наприклад:
1. ххххх (628 повідомлень / хх.**% від усіх повідомлень)
2. yyyyy (*** повідомлень / хх.**% від усіх повідомлень)
3. і т.д.
Щоб видно хто в цій гілці найчастіше дописує.
Ой+
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