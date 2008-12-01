Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: Вів 04 тра, 2021 12:35
Ірина_ написав:
Ой+ дякую за пропозицію, проте не до кінця розумію Вашу ідею. Можете детальніше розповісти? Яким чином ми будемо враховувати якість цих повідомлень, якщо Ви про це?!
Робити такий рейтинг потрібну вручну. Зараз мене почнуть звинувачувати в упередженості. Заблокуєш користувача чи видалиш повідомлення й відразу прилітають листи щастя - а чого мене, а чого саме мої повідомлення і т.д.
Я тільки про кількісні показники в гілці, наприклад:
1. ххххх (628 повідомлень / хх.**% від усіх повідомлень)
2. yyyyy (*** повідомлень / хх.**% від усіх повідомлень)
3. і т.д.
Щоб видно хто в цій гілці найчастіше дописує.
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Ой+
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Додано: Нед 09 тра, 2021 20:08
раньше, когда удаляли сообщения, было видно, что именно
сейчас какой-то набор цифр - причем форум этот набор цифр понимает
хто
сперечається?
так и задумывалось или глюк?
глюк общий или у меня?
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Shaman
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Додано: Пон 10 тра, 2021 00:42
Shaman написав:
раньше, когда удаляли сообщения, было видно, что именно
сейчас какой-то набор цифр - причем форум этот набор цифр понимает
хто
сперечається?
так и задумывалось или глюк?
глюк общий или у меня?
Общий.
Но так как удаление с уведомлением делает только Ирина то это не самая большая проблема модерации
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unicdima
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Ірина_
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