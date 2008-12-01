Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: Вів 04 тра, 2021 12:35
Ірина_ написав:
Ой+ дякую за пропозицію, проте не до кінця розумію Вашу ідею. Можете детальніше розповісти? Яким чином ми будемо враховувати якість цих повідомлень, якщо Ви про це?!
Робити такий рейтинг потрібну вручну. Зараз мене почнуть звинувачувати в упередженості. Заблокуєш користувача чи видалиш повідомлення й відразу прилітають листи щастя - а чого мене, а чого саме мої повідомлення і т.д.
Я тільки про кількісні показники в гілці, наприклад:
1. ххххх (628 повідомлень / хх.**% від усіх повідомлень)
2. yyyyy (*** повідомлень / хх.**% від усіх повідомлень)
3. і т.д.
Щоб видно хто в цій гілці найчастіше дописує.
Ой+
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Додано: Нед 09 тра, 2021 20:08
раньше, когда удаляли сообщения, было видно, что именно
сейчас какой-то набор цифр - причем форум этот набор цифр понимает
хто
сперечається?
так и задумывалось или глюк?
глюк общий или у меня?
Shaman
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Додано: Пон 10 тра, 2021 00:42
Shaman написав:
раньше, когда удаляли сообщения, было видно, что именно
сейчас какой-то набор цифр - причем форум этот набор цифр понимает
хто
сперечається?
так и задумывалось или глюк?
глюк общий или у меня?
Общий.
Но так как удаление с уведомлением делает только Ирина то это не самая большая проблема модерации
unicdima
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Додано: Пон 10 тра, 2021 19:23
unicdima написав:
Но так как удаление с уведомлением делает только Ирина то это не самая большая проблема модерации
Не тільки, хоча п.Ірина невтомна трудівниця:
Привіт, Ой+.
Ваше повідомлення було видалено модератором "Модератор".
Привіт, Ой+.
Ваше повідомлення було видалено модератором "Faceless".
Ой+
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Додано: Сер 12 тра, 2021 12:41
Шановні форумчани! Для інформації!
Наші адміни рекомендують зачекати з картинками, оскільки шукати
альтернативу та переробляти інтеграцію займе достатньо часу. Але є хороші новини
З повагою, Ірина
Ірина_
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Додано: Сер 12 тра, 2021 12:45
Вы правы
Shaman, это действительно глюк. Если в тексте были смайлики, на почту приходит закодированное сообщение. Обещали исправить. С ув.
Ірина_
Модератор Форуму
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Додано: Сер 12 тра, 2021 12:52
Ой+ написав:
Не тільки, хоча п.Ірина невтомна трудівниця:
Надіюся, це був комплімент
)
Ірина_
Модератор Форуму
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