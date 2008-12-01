Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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недостатки, указываем на ошибки

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  #<1 ... 230231232233
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:32

  Ірина_ написав:
  unicdima написав:Но так как удаление с уведомлением делает только Ирина
отакої :D )

По факту так воно і є, Faceless вже майже рік видаляє без сповіщення, хоча більшість моїх постів видаляє саме він.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:21

  unicdima написав:
  Ірина_ написав:
  unicdima написав:Но так как удаление с уведомлением делает только Ирина
отакої :D )

По факту так воно і є, Faceless вже майже рік видаляє без сповіщення, хоча більшість моїх постів видаляє саме він.

Підозрюю, що основна причина такого факту - модератор Faceless найчастіше користується tapatalk. Тому, ймовірно, через це сповіщення не завжди приходять.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:33

Ірина_
Вы лучше скажите - движок форума будет когда-то меняться радикально? А то многие на это пеняют и уходят в другие места...
Vorlon
 
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