Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: Сер 12 тра, 2021 14:32
Ірина_ написав: unicdima написав:
Но так как удаление с уведомлением делает только Ирина
отакої
)
По факту так воно і є, Faceless вже майже рік видаляє без сповіщення, хоча більшість моїх постів видаляє саме він.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 15:21
unicdima написав: Ірина_ написав: unicdima написав:
Но так как удаление с уведомлением делает только Ирина
отакої
)
По факту так воно і є, Faceless вже майже рік видаляє без сповіщення, хоча більшість моїх постів видаляє саме він.
Підозрюю, що основна причина такого факту - модератор Faceless
найчастіше користується tapatalk. Тому, ймовірно, через це сповіщення не завжди приходять.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Сер 12 тра, 2021 15:33
Ірина_
Вы лучше скажите - движок форума будет когда-то меняться радикально? А то многие на это пеняют и уходят в другие места...
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