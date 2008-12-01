Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: Сер 12 тра, 2021 14:32
Ірина_ написав: unicdima написав:
Но так как удаление с уведомлением делает только Ирина
отакої
)
По факту так воно і є, Faceless вже майже рік видаляє без сповіщення, хоча більшість моїх постів видаляє саме він.
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unicdima
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Додано: Сер 12 тра, 2021 15:21
unicdima написав: Ірина_ написав: unicdima написав:
Но так как удаление с уведомлением делает только Ирина
отакої
)
По факту так воно і є, Faceless вже майже рік видаляє без сповіщення, хоча більшість моїх постів видаляє саме він.
Підозрюю, що основна причина такого факту - модератор Faceless
найчастіше користується tapatalk. Тому, ймовірно, через це сповіщення не завжди приходять.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Сер 12 тра, 2021 15:33
Ірина_
Вы лучше скажите - движок форума будет когда-то меняться радикально? А то многие на это пеняют и уходят в другие места...
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Vorlon
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Додано: Сер 12 тра, 2021 15:38
Vorlon написав:Ірина_
Вы лучше скажите - движок форума будет когда-то меняться радикально? А то многие на это пеняют и уходят в другие места...
Увы, но в ближайшее время не планируют(
С ув.
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Ірина_
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Додано: Сер 12 тра, 2021 15:58
Сохраняются ли удалённые сообщения?
Хотя бы в кеше?
Часто удаляются сообщения, что содержат большой объём информации в ссылках и пр.
- По сути "уходит" само содержание прений.
Порой возникает для себя, необходимость возврата к изложенным фактам, и...
Сообщения удаляются длительный период спустя - ибо содержали ключевые моменты.
За долго до реализации их в жизнь.
По иному это звучит: в постах сохранено слишком много для "простого сайта".
Существует ли возможность их восстановления?
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Kudrjavuy
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Додано: Сер 12 тра, 2021 16:17
Kudrjavuy если Вы имеете в виду личные сообщения то, нет. Есть лимит - 400 сообщений. Если же сообщения удаленные модератором на форуме - да, возможно нужное найти в кэше, но возможности восстановить - нет.
С ув.
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Ірина_
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