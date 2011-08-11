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недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 230231232233
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:32

  Ірина_ написав:
  unicdima написав:Но так как удаление с уведомлением делает только Ирина
отакої :D )

По факту так воно і є, Faceless вже майже рік видаляє без сповіщення, хоча більшість моїх постів видаляє саме він.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:21

  unicdima написав:
  Ірина_ написав:
  unicdima написав:Но так как удаление с уведомлением делает только Ирина
отакої :D )

По факту так воно і є, Faceless вже майже рік видаляє без сповіщення, хоча більшість моїх постів видаляє саме він.

Підозрюю, що основна причина такого факту - модератор Faceless найчастіше користується tapatalk. Тому, ймовірно, через це сповіщення не завжди приходять.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:33

Ірина_
Вы лучше скажите - движок форума будет когда-то меняться радикально? А то многие на это пеняют и уходят в другие места...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:38

  Vorlon написав:Ірина_
Вы лучше скажите - движок форума будет когда-то меняться радикально? А то многие на это пеняют и уходят в другие места...


Увы, но в ближайшее время не планируют(

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:58

  Ірина_ написав:vano80 заходите у свій профіль - Знайти повідомлення користувача https://prnt.sc/10vyum7, там всі написані Вами повідомлення. Можете перейти до конкретного, що вас цікавить - https://prnt.sc/10vyvlt.

Найближчим часом, сподіваюся, посилання на профіль буде доступніше функціональність форуму в питанні доступу до сторінки свого профілю

З повагою,

Сохраняются ли удалённые сообщения?
Хотя бы в кеше?
Часто удаляются сообщения, что содержат большой объём информации в ссылках и пр.
- По сути "уходит" само содержание прений.
Порой возникает для себя, необходимость возврата к изложенным фактам, и... :shock:
Сообщения удаляются длительный период спустя - ибо содержали ключевые моменты.
За долго до реализации их в жизнь.
По иному это звучит: в постах сохранено слишком много для "простого сайта".
Существует ли возможность их восстановления?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:17

Kudrjavuy если Вы имеете в виду личные сообщения то, нет. Есть лимит - 400 сообщений. Если же сообщения удаленные модератором на форуме - да, возможно нужное найти в кэше, но возможности восстановить - нет.

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 12:15

  Ірина_ написав:Підозрюю, що основна причина такого факту - модератор Faceless найчастіше користується tapatalk. Тому, ймовірно, через це сповіщення не завжди приходять.

З повагою,

З телефону активно користуватися форумом та ще й модерувати неможливо, тут справа в іншому. Так як модерування Faceless-а це свавілля на основі політичних та особистих вподобань то він таким чином шифрується. Що в нього особисті конфлікти з багатьма форумчанами то ні для кого не секрет.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:07

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Вы ж говорили что починили?

тут была цитата из письма с текстом в котором символы кирилицы заменены на HTML-коды и которая на самом сайте удивительным образом трансформировалась обратно в читаемый текст


Не то чтоб мне было важно что там именно удалили, но это явно ошибка форума.

Дополнение:
вот о чём речь
Зображення
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:22

  Ірина_ написав:Kudrjavuy если Вы имеете в виду личные сообщения то, нет. Есть лимит - 400 сообщений. Если же сообщения удаленные модератором на форуме - да, возможно нужное найти в кэше, но возможности восстановить - нет.

С ув.

:cry:
Темпы и выборочность исчезновения постов, что оказались пророческими вражае.
Исчезают посты недельной, месячной, и ранее трактовки уходят в небытиё.

Хотя бы для себя, да бы ориентироваться в происходящих процессах - понять критерий их удаления? Не затрагивая политику форума? И Права на модерацию.
Kudrjavuy
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