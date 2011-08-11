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Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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Додано: Сер 12 тра, 2021 14:32
Ірина_ написав: unicdima написав:
Но так как удаление с уведомлением делает только Ирина
отакої
)
По факту так воно і є, Faceless вже майже рік видаляє без сповіщення, хоча більшість моїх постів видаляє саме він.
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unicdima
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Додано: Сер 12 тра, 2021 15:21
unicdima написав: Ірина_ написав: unicdima написав:
Но так как удаление с уведомлением делает только Ирина
отакої
)
По факту так воно і є, Faceless вже майже рік видаляє без сповіщення, хоча більшість моїх постів видаляє саме він.
Підозрюю, що основна причина такого факту - модератор Faceless
найчастіше користується tapatalk. Тому, ймовірно, через це сповіщення не завжди приходять.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Сер 12 тра, 2021 15:33
Ірина_
Вы лучше скажите - движок форума будет когда-то меняться радикально? А то многие на это пеняют и уходят в другие места...
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Vorlon
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Додано: Сер 12 тра, 2021 15:38
Vorlon написав:Ірина_
Вы лучше скажите - движок форума будет когда-то меняться радикально? А то многие на это пеняют и уходят в другие места...
Увы, но в ближайшее время не планируют(
С ув.
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Ірина_
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Додано: Сер 12 тра, 2021 15:58
Сохраняются ли удалённые сообщения?
Хотя бы в кеше?
Часто удаляются сообщения, что содержат большой объём информации в ссылках и пр.
- По сути "уходит" само содержание прений.
Порой возникает для себя, необходимость возврата к изложенным фактам, и...
Сообщения удаляются длительный период спустя - ибо содержали ключевые моменты.
За долго до реализации их в жизнь.
По иному это звучит: в постах сохранено слишком много для "простого сайта".
Существует ли возможность их восстановления?
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Kudrjavuy
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Додано: Сер 12 тра, 2021 16:17
Kudrjavuy если Вы имеете в виду личные сообщения то, нет. Есть лимит - 400 сообщений. Если же сообщения удаленные модератором на форуме - да, возможно нужное найти в кэше, но возможности восстановить - нет.
С ув.
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Ірина_
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Додано: Суб 15 тра, 2021 12:15
Ірина_ написав:
Підозрюю, що основна причина такого факту - модератор Faceless
найчастіше користується tapatalk. Тому, ймовірно, через це сповіщення не завжди приходять.
З повагою,
З телефону активно користуватися форумом та ще й модерувати неможливо, тут справа в іншому. Так як модерування Faceless-а це свавілля на основі політичних та особистих вподобань то він таким чином шифрується. Що в нього особисті конфлікти з багатьма форумчанами то ні для кого не секрет.
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unicdima
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Додано: Сер 19 тра, 2021 12:07
Вы ж говорили что починили?
тут была цитата из письма с текстом в котором символы кирилицы заменены на HTML-коды и которая на самом сайте удивительным образом трансформировалась обратно в читаемый текст
Не то чтоб мне было важно что там именно удалили, но это явно ошибка форума.
Дополнение:
вот о чём речь
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 19 тра, 2021 12:22
Ірина_ написав:Kudrjavuy
если Вы имеете в виду личные сообщения то, нет. Есть лимит - 400 сообщений. Если же сообщения удаленные модератором на форуме - да, возможно нужное найти в кэше, но возможности восстановить - нет.
С ув.
Темпы и выборочность исчезновения постов, что оказались пророческими вражае.
Исчезают посты недельной, месячной, и ранее трактовки уходят в небытиё.
Хотя бы для себя, да бы ориентироваться в происходящих процессах - понять критерий их удаления? Не затрагивая политику форума? И Права на модерацию.
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Kudrjavuy
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:40
Kudrjavuy написав:
Ірина_ написав:Kudrjavuy
если Вы имеете в виду личные сообщения то, нет. Есть лимит - 400 сообщений. Если же сообщения удаленные модератором на форуме - да, возможно нужное найти в кэше, но возможности восстановить - нет.
С ув.
Темпы и выборочность исчезновения постов, что оказались пророческими вражае.
Исчезают посты недельной, месячной, и ранее трактовки уходят в небытиё.
Хотя бы для себя, да бы ориентироваться в происходящих процессах - понять критерий их удаления? Не затрагивая политику форума? И Права на модерацию.
Вообще-то вас давным-давно просили сосредоточится с публикацией своих простыней на вашей (уже теперь полностью вашей, судя по числу ваших постов) ветке.
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Faceless
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