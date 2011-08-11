|
|
|
Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Сер 19 тра, 2021 14:12
Faceless написав: Kudrjavuy написав:
Темпы и выборочность исчезновения постов, что оказались пророческими вражае.
Исчезают посты недельной, месячной, и ранее трактовки уходят в небытиё.
Хотя бы для себя, да бы ориентироваться в происходящих процессах - понять критерий их удаления? Не затрагивая политику форума? И Права на модерацию.
Вообще-то вас давным-давно просили сосредоточится с публикацией своих простыней на вашей (уже теперь полностью вашей, судя по числу ваших постов) ветке.
Свавілля у видаленні постів стосується багатьох форумчан і цим займається в основному Faceless.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1465
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 тра, 2021 14:53
Faceless написав:
Вообще-то вас давным-давно просили сосредоточится с публикацией своих простыней на вашей (уже теперь полностью вашей, судя по числу ваших постов) ветке.
Я наивный полагал, что эти процессы отражают навязанную обществу "страусиную модель поведения".
И уже, на сегодня, они навязана всей Украине.
- Но это не означает, что её НЕТ.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 8802
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 707 раз.
- Подякували: 884 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 тра, 2021 17:15
vitaliy_berdinskikh написав:
Вы ж говорили что починили?
тут была цитата из письма с текстом в котором символы кирилицы заменены на HTML-коды и которая на самом сайте удивительным образом трансформировалась обратно в читаемый текст
Не то чтоб мне было важно что там именно удалили, но это явно ошибка форума.
Дополнение:
вот о чём речь
только обещали исправить)
причина - смайлики в текстеhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5225640#p5225640
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 940
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, flom
, Модератор
|
Схожі теми
|
|164
|117443
|
|
|34
|48219
|
|
|582
|261045
|
|