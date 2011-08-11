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Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 231232233234
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:12

  Faceless написав:
  Kudrjavuy написав: :cry:
Темпы и выборочность исчезновения постов, что оказались пророческими вражае.
Исчезают посты недельной, месячной, и ранее трактовки уходят в небытиё.

Хотя бы для себя, да бы ориентироваться в происходящих процессах - понять критерий их удаления? Не затрагивая политику форума? И Права на модерацию.

Вообще-то вас давным-давно просили сосредоточится с публикацией своих простыней на вашей (уже теперь полностью вашей, судя по числу ваших постов) ветке.

Свавілля у видаленні постів стосується багатьох форумчан і цим займається в основному Faceless.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:53

  Faceless написав:Вообще-то вас давным-давно просили сосредоточится с публикацией своих простыней на вашей (уже теперь полностью вашей, судя по числу ваших постов) ветке.

:shock:
Я наивный полагал, что эти процессы отражают навязанную обществу "страусиную модель поведения".

И уже, на сегодня, они навязана всей Украине.

- Но это не означает, что её НЕТ.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 17:15

  vitaliy_berdinskikh написав:Вы ж говорили что починили?

тут была цитата из письма с текстом в котором символы кирилицы заменены на HTML-коды и которая на самом сайте удивительным образом трансформировалась обратно в читаемый текст


Не то чтоб мне было важно что там именно удалили, но это явно ошибка форума.

Дополнение:
вот о чём речь
Зображення

только обещали исправить)
причина - смайлики в тексте
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5225640#p5225640
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 19:42

На мій погляд варто унеможливити подачу скарг на своє повідомлення.
Суть в наступному
На форумі є помилка природи ,яка хвастається тим,що може свідомо нахамивши своїм повідомлення - в режимі реального часу взнати чи дістало його хамство опонента.
Він робить це просто
Спочатку пише повідомлення з образами..а потім натиснувши кнопочку оскаржити написане ним же повідомлення бачить або
Повідомлення оскаржене
або опишіть проблему
Ясно що повідомлення оскаржене=він когось дістав..це як бальзам на його хвору психіку.
Як на мене вирішення даної проблемки має два варіанти
а - обмежити(заборонити) оскарження своїх повідомлень
б - забанити людину яка оскаржує своє повідомлення відразу на першому кроці..

Чим зменшимо появу психічно хворих людей на цих сторінках,або як мінімум - кількість повідомлень з образами.
budivelnik
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