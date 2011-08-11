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Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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Додано: Вів 25 тра, 2021 20:48
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Ірина_
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Додано: Вів 25 тра, 2021 20:53
unicdima
спробуйте себе в розробці) Може якраз принесете величезну користь для форуму
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Суб 29 тра, 2021 07:36
Ви можете пояснити, навіщо видаляються повідомлення тижневої і більше давності?
І видаляються підло, в темну, здогадуюсь лише за зменшенням кількості лайків.
Йому нема чим зайнятися?
А налагодити роботу форуму нема кому.
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unicdima
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Додано: Суб 29 тра, 2021 07:52
budivelnik написав:
Ясно що повідомлення оскаржене=він когось дістав..це як бальзам на його хвору психіку.
Як на мене вирішення даної проблемки має два варіанти
а - обмежити(заборонити) оскарження своїх повідомлень
б - забанити людину яка оскаржує своє повідомлення відразу на першому кроці..
а если в человеке идёт борьба добра и зла? зло написало сообщение а добро жмёт кнопку жалоба. Кстати вы сами откуда узнали что так делают ради бальзама на душу?
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vitaliian
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