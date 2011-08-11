Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

С ув.
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Додано: Вів 25 тра, 2021 20:48
Shaman
С ув.
Додано: Вів 25 тра, 2021 20:53
unicdima спробуйте себе в розробці) Може якраз принесете величезну користь для форуму
З повагою,
Додано: Суб 29 тра, 2021 07:36
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Ви можете пояснити, навіщо видаляються повідомлення тижневої і більше давності?
І видаляються підло, в темну, здогадуюсь лише за зменшенням кількості лайків.
Йому нема чим зайнятися?
А налагодити роботу форуму нема кому.
Додано: Суб 29 тра, 2021 07:52
а если в человеке идёт борьба добра и зла? зло написало сообщение а добро жмёт кнопку жалоба. Кстати вы сами откуда узнали что так делают ради бальзама на душу?
Додано: Пон 07 чер, 2021 07:11
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Продолжаю получать спам от форума
Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:18
vitaliy_berdinskikh у колег багато задач. Повторно нагадала, дякую Вам.
З повагою,
Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:24
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Маю раціоналізаторську пропозицію.
Пропоную скасувати посаду модератора, як таку, що має нульову користь для діяльності форуму. Тут він в основному займається політичною цензурою, що при 5-7 дописувачах та десяти читачах у відповідній гілці ну аж ніяк не впливає на суспільну думку, а образи та матюки від неадекватів він не бачить навіть після скарг. Виправити якісь технічні проблеми він також не в змозі. Всі мабуть знають відомий сайт "Українська правда"(власник теж Фіала), так от місцевий форум вже багато місяців не має модератора, а там сотні дописувачів в онлайні і тисячі читачів, всі прекрасно живуть і без модератора.
В якості подяки згоден на одноразову премію в розмірі 10% від місячної зарплатні модератора.
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