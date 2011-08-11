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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 20:48

Shaman
Вакансии Treeum :wink:
Treeum

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 20:53

unicdima спробуйте себе в розробці) Може якраз принесете величезну користь для форуму :roll:

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 07:36

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Ви можете пояснити, навіщо видаляються повідомлення тижневої і більше давності?
І видаляються підло, в темну, здогадуюсь лише за зменшенням кількості лайків.
Йому нема чим зайнятися?
А налагодити роботу форуму нема кому.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 07:52

  budivelnik написав:Ясно що повідомлення оскаржене=він когось дістав..це як бальзам на його хвору психіку.
Як на мене вирішення даної проблемки має два варіанти
а - обмежити(заборонити) оскарження своїх повідомлень
б - забанити людину яка оскаржує своє повідомлення відразу на першому кроці..

а если в человеке идёт борьба добра и зла? зло написало сообщение а добро жмёт кнопку жалоба. Кстати вы сами откуда узнали что так делают ради бальзама на душу?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 07:11

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Продолжаю получать спам от форума
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:18

vitaliy_berdinskikh у колег багато задач. Повторно нагадала, дякую Вам.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:24

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Маю раціоналізаторську пропозицію.
Пропоную скасувати посаду модератора, як таку, що має нульову користь для діяльності форуму. Тут він в основному займається політичною цензурою, що при 5-7 дописувачах та десяти читачах у відповідній гілці ну аж ніяк не впливає на суспільну думку, а власне модераторськими обов`язками тут ніхто не займається. Виправити якісь технічні проблеми він також не в змозі. Всі мабуть знають відомий сайт "Українська правда"(власник теж Фіала), так от місцевий форум вже багато місяців не має модератора, а там сотні дописувачів в онлайні і тисячі читачів, всі прекрасно живуть і без модератора.
В якості подяки згоден на одноразову премію в розмірі 10% від місячної зарплатні модератора. :)
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 19:24

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Здравствуйте! Есть ли возможность сменить ник на форуме?
shvec_yuriy75
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