RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Підтримка і
супровід (SUPPORT)
/
Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
  #<1 ... 233234235236
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:38

  Цитрин написав:не подскажете почему сообщения удаляют? Написал в валютном рынке в контексте свои мысли по поводу курса, Вроде как всё по теме и в контексте поднятых вопросов (пенсии, девал). Но сообщение просто удалили...

Модер создает видимость работы, а то вдруг до кого-то дойдет, что он совсем не нужен.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 10.06.19
Подякував: 64 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:42

Цитрин було видалено як оффтоп.
Тема для обговорення
40-летние пенсионеры-менты требуют огромных пенсий

З повагою,
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2675
З нами з: 14.09.13
Подякував: 645 раз.
Подякували: 1502 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:43

:shock:
  unicdima написав:
  Цитрин написав:не подскажете почему сообщения удаляют? Написал в валютном рынке в контексте свои мысли по поводу курса, Вроде как всё по теме и в контексте поднятых вопросов (пенсии, девал). Но сообщение просто удалили...

Модер создает видимость работы, а то вдруг до кого-то дойдет, что он совсем не нужен.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2675
З нами з: 14.09.13
Подякував: 645 раз.
Подякували: 1502 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:13

  Ірина_ написав:було видалено як оффтоп.
Тема для обговорення
40-летние пенсионеры-менты требуют огромных пенсий


Спасибо за ответ, ясно. Про пенсии действительно много настрочили, хотя повышение пенсий напрямую связано с девалом и курсом доллара, т.е. фактор влияющий на валютный рынок. Сложно было бы его не обсуждать в валютной ветке :roll:
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 116
З нами з: 26.06.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 233234235236
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, flom, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор" 1 ... 15, 16, 17
ТупУм » П'ят 24 чер, 2011 09:08
166 122705
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 чер, 2021 13:10
Ірина_
Обсуждаем сервис "Конвертер валют" 1, 2, 3, 4
Модератор » Чет 11 сер, 2011 13:10
34 51855
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 14:37
Ірина_
Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки" 1 ... 57, 58, 59
Anonymous » Пон 22 вер, 2014 14:55
582 263179
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 18:39
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96182)
15.07.2021 21:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.