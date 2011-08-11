Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Модер создает видимость работы, а то вдруг до кого-то дойдет, что он совсем не нужен.
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Додано: Чет 15 лип, 2021 17:38
Модер создает видимость работы, а то вдруг до кого-то дойдет, что он совсем не нужен.
Додано: Чет 15 лип, 2021 17:42
Цитрин було видалено як оффтоп.
Тема для обговорення
40-летние пенсионеры-менты требуют огромных пенсий
З повагою,
Додано: Чет 15 лип, 2021 17:43
Додано: Чет 15 лип, 2021 18:13
Спасибо за ответ, ясно. Про пенсии действительно много настрочили, хотя повышение пенсий напрямую связано с девалом и курсом доллара, т.е. фактор влияющий на валютный рынок. Сложно было бы его не обсуждать в валютной ветке
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