Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

|
|
|
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Суб 24 лип, 2021 19:10
"Информация
Вы не можете произвести поиск сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже.
Если не хотите ждать - воспользуйтесь альтернативным поиском по всем проектам портала Finance.UA при помощи следующей формы:"
Сколько пользуюсь форумом - столько раздражает эта фигня.
На смартфоне мобильной версией форума вообще нереально пользоваться.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, flom, Модератор
|