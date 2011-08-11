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Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Сер 21 лип, 2021 15:57
Aps
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Ірина_
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Додано: Суб 24 лип, 2021 19:10
"Информация
Вы не можете произвести поиск сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже.
Если не хотите ждать - воспользуйтесь альтернативным поиском по всем проектам портала Finance.UA при помощи следующей формы:"
Сколько пользуюсь форумом - столько раздражает эта фигня.
На смартфоне мобильной версией форума вообще нереально пользоваться.
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wild2006
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Додано: Чет 05 сер, 2021 05:16
У вас нет доступа к отправке личных сообщений.
C чем это связано?
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Цитрин
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Додано: Чет 05 сер, 2021 11:54
Цитрин можливо Вас заблокував адресат, або ж повідомлення містить смайлик чи велике зображення.
З повагою,
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Ірина_
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