Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Сер 21 лип, 2021 15:57
Aps
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Ірина_
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Додано: Суб 24 лип, 2021 19:10
"Информация
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Если не хотите ждать - воспользуйтесь альтернативным поиском по всем проектам портала Finance.UA при помощи следующей формы:"
Сколько пользуюсь форумом - столько раздражает эта фигня.
На смартфоне мобильной версией форума вообще нереально пользоваться.
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wild2006
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Додано: Чет 05 сер, 2021 05:16
У вас нет доступа к отправке личных сообщений.
C чем это связано?
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Цитрин
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Додано: Чет 05 сер, 2021 11:54
Цитрин можливо Вас заблокував адресат, або ж повідомлення містить смайлик чи велике зображення.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Чет 05 сер, 2021 13:42
Ірина_ написав:
можливо Вас заблокував адресат, або ж повідомлення містить смайлик чи велике зображення.
Нет, это появляется если зайти в раздел личных сообщений. Т.е. никому не могу сообщение отправить. Раньше как-то не обращал внимания, в личку помоему никому не писал, поэтому не знаю с каких пор так стало, заметил только сегодня.
Может личные сообщения где-то включать нужно?
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Цитрин
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:15
Цитрин переглянула Ваші налаштування, спробуйте ще раз.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Чет 05 сер, 2021 15:31
Ірина_, нет - приватные сообщения по прежнему не доступны
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Цитрин
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Додано: Чет 05 сер, 2021 16:03
Цитрин спробуйте ще раз, будь ласка
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Ірина_
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Додано: Чет 05 сер, 2021 17:29
заработало, спасибо
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Цитрин
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