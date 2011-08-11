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недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 236237238239
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 23:23

Тут періодично скаржаться на різні недоліки пошуку, але до цього часу він все ж працював хоч і з перебоями. Зараз у мене склалося враження, що десь з січня-лютого теми взагалі перестали індексуватися, тож єдиний варіант щось знайти - шукати Гуглом. Це відома проблема чи мені просто здається?

От, для прикладу:
Повідомлення за 03.08.2021 viewtopic.php?p=5273761#p5273761 Якщо ж у темі пошукати слово "подарка", то найновіша згадка 28.12.2020. Аналогічні симптоми спостерігаю і на інших гілках.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:00

  unicdima написав:
  Ірина_ написав::mrgreen: Shaman

Повідомлення Ірина_ » П'ят 06 сер, 2021 06:26
это печально :(

Зовсім ні. У Вас напевно годинник не переведений. Час написання повідомлення https://prnt.sc/1m6yu4r.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:00

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  vitaliian написав:я бы предложил форуму возможность удалять свои сообщения весь период отведенный на редактирование
Мені абсолютно не важко видалити пусте повідомлення. Користувачу надається можливість відредагувати своє повідомлення, якщо Ви хочете його видалити - робіть це одразу, не бачу проблеми.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:00

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  vitaliian написав:второе предложение создать ветку с опросами на разную тематику,
Хороша пропозиція, я завжди за! Звертайтеся в приват опублікую, де це буде доречно та актуально. Для прикладу форумчани з гілки фондового ринку завжди звертаються із своїми пропозиціями, опитування успішно опубліковані)


  M-A-X написав:А также дать возможность простым смертным создавать опросы
На жаль, відмовлю Вам. Доступ до створення опитувань надається конкретній людині, не групам
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:02

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  Мизантрóп написав:кто рано встаёт- тот далеко от работы живёт

Хто рано встає, тому Бог дає ...
Але це не про мене :) , я дуже люблю вранці поспати) Сова :wink:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:07

  klug написав:Тут періодично скаржаться на різні недоліки пошуку, але до цього часу він все ж працював хоч і з перебоями. Зараз у мене склалося враження, що десь з січня-лютого теми взагалі перестали індексуватися, тож єдиний варіант щось знайти - шукати Гуглом. Це відома проблема чи мені просто здається?

От, для прикладу:
Повідомлення за 03.08.2021 viewtopic.php?p=5273761#p5273761 Якщо ж у темі пошукати слово "подарка", то найновіша згадка 28.12.2020. Аналогічні симптоми спостерігаю і на інших гілках.

На жаль, все пов'язано. Проблеми з пошуком - мій головний біль. Все без змін, поки що не планують оновлення форуму :(
Ірина_
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