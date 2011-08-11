Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Тут періодично скаржаться на різні недоліки пошуку, але до цього часу він все ж працював хоч і з перебоями. Зараз у мене склалося враження, що десь з січня-лютого теми взагалі перестали індексуватися, тож єдиний варіант щось знайти - шукати Гуглом. Це відома проблема чи мені просто здається?
От, для прикладу: Повідомлення за 03.08.2021 viewtopic.php?p=5273761#p5273761 Якщо ж у темі пошукати слово "подарка", то найновіша згадка 28.12.2020. Аналогічні симптоми спостерігаю і на інших гілках.
vitaliian написав:второе предложение создать ветку с опросами на разную тематику,
Хороша пропозиція, я завжди за! Звертайтеся в приват опублікую, де це буде доречно та актуально. Для прикладу форумчани з гілки фондового ринку завжди звертаються із своїми пропозиціями, опитування успішно опубліковані)
M-A-X написав:А также дать возможность простым смертным создавать опросы
На жаль, відмовлю Вам. Доступ до створення опитувань надається конкретній людині, не групам
klug написав:Тут періодично скаржаться на різні недоліки пошуку, але до цього часу він все ж працював хоч і з перебоями. Зараз у мене склалося враження, що десь з січня-лютого теми взагалі перестали індексуватися, тож єдиний варіант щось знайти - шукати Гуглом. Це відома проблема чи мені просто здається?
От, для прикладу: Повідомлення за 03.08.2021 viewtopic.php?p=5273761#p5273761 Якщо ж у темі пошукати слово "подарка", то найновіша згадка 28.12.2020. Аналогічні симптоми спостерігаю і на інших гілках.
На жаль, все пов'язано. Проблеми з пошуком - мій головний біль. Все без змін, поки що не планують оновлення форуму
klug написав:Тут періодично скаржаться на різні недоліки пошуку, але до цього часу він все ж працював хоч і з перебоями. Зараз у мене склалося враження, що десь з січня-лютого теми взагалі перестали індексуватися, тож єдиний варіант щось знайти - шукати Гуглом. Це відома проблема чи мені просто здається?
От, для прикладу: Повідомлення за 03.08.2021 viewtopic.php?p=5273761#p5273761 Якщо ж у темі пошукати слово "подарка", то найновіша згадка 28.12.2020. Аналогічні симптоми спостерігаю і на інших гілках.
На жаль, все пов'язано. Проблеми з пошуком - мій головний біль. Все без змін, поки що не планують оновлення форуму
Я ж не пропонував переписати усе на Elixir. Зламалося те, що до цього худо-бідно працювало роками. Було б непогано спочатку виділити хоч годинку і з'ясувати, що сталося, а потім уже вирішувати на скільки компанія не хоче займатися "оновленням". З високою ймовірністю, там якась елементарна проблема на кшталт не усюди оновленої конфігурації чи місця, що раптом закінчилося.