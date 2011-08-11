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Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Пон 16 сер, 2021 19:23
А еще фильтр, чтобы показывать скрытые сообщения. Тогда вместо удаления сообщений, просто их скрывать. Чтобы тот, кто хочет, мог их прочитать.
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Bosstone
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Ірина_, flom, Модератор
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