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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
  #<1 ... 237238239240
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 19:23

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

А еще фильтр, чтобы показывать скрытые сообщения. Тогда вместо удаления сообщений, просто их скрывать. Чтобы тот, кто хочет, мог их прочитать.
Bosstone
 
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