Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: Пон 16 сер, 2021 19:23
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
А еще фильтр, чтобы показывать скрытые сообщения. Тогда вместо удаления сообщений, просто их скрывать. Чтобы тот, кто хочет, мог их прочитать.
Додано: Сер 18 сер, 2021 16:32
Еще одна проблема с поиском:
После использования символа шаблона для сокращения искомого слова до "конкурент*", сообщение с ним также не было найдено. Похоже, что и в процессе поиска длинные слова пропускаются.
Очень неудобно, посколку именно длинные слова часто являются уникальным отличием искомого сообщения.
Ну и первая фразы в сообщении несколько сбивает с толку.
Додано: Сер 18 сер, 2021 17:00
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