Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Информация Следующие слова в поисковом запросе были проигнорированы, так как являются слишком употребимыми: конкурентоспособность . Для поиска вы должны ввести как минимум одно слово. Длина каждого слова должна быть не менее 4 и не более 15 символов, исключая символ шаблона *.
После использования символа шаблона для сокращения искомого слова до "конкурент*", сообщение с ним также не было найдено. Похоже, что и в процессе поиска длинные слова пропускаются.
Очень неудобно, посколку именно длинные слова часто являются уникальным отличием искомого сообщения. Ну и первая фразы в сообщении несколько сбивает с толку.
budivelnik 1)Важное сообщение точно не пропустят и хоть бы один лайк поставят, а вот найти его для тех кто не хочет читать 20 страниц будет намного проще и соответственно количество лайков станет намного больше. 2)Усложнить фильтр можно будет со временем, на начальном этапе достаточно одной кнопки
Bosstone написав:А еще фильтр, чтобы показывать скрытые сообщения. Тогда вместо удаления сообщений, просто их скрывать. Чтобы тот, кто хочет, мог их прочитать.
То есть запретить модеру удалять сообщения? Це дило. чекаєм на втілення цієї ідеї.
а я против и так считаю что мало сообщений удаляется. Предлагаю установить лимит 5-7 сообщений в день доступных одному форумчанину, гарантирую флуда станет на 90% меньше. А для удаленных можно создать отдельную ветку, ведь много смешного пишут почему не почитать?