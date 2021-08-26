RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Підтримка і
супровід (SUPPORT)
/
Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
  #<1 ... 237238239240
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 19:23

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

А еще фильтр, чтобы показывать скрытые сообщения. Тогда вместо удаления сообщений, просто их скрывать. Чтобы тот, кто хочет, мог их прочитать.
Bosstone
 
Повідомлень: 2012
З нами з: 21.04.10
Подякував: 720 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:32

Еще одна проблема с поиском:

Информация
Следующие слова в поисковом запросе были проигнорированы, так как являются слишком употребимыми: конкурентоспособность .
Для поиска вы должны ввести как минимум одно слово. Длина каждого слова должна быть не менее 4 и не более 15 символов, исключая символ шаблона *.


После использования символа шаблона для сокращения искомого слова до "конкурент*", сообщение с ним также не было найдено. Похоже, что и в процессе поиска длинные слова пропускаются.

Очень неудобно, посколку именно длинные слова часто являются уникальным отличием искомого сообщения.
Ну и первая фразы в сообщении несколько сбивает с толку.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6083
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4630 раз.
Подякували: 13763 раз.
 
Профіль
34
19
28
2
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:00

  Bosstone написав:А еще фильтр, чтобы показывать скрытые сообщения. Тогда вместо удаления сообщений, просто их скрывать. Чтобы тот, кто хочет, мог их прочитать.

То есть запретить модеру удалять сообщения? Це дило.
чекаєм на втілення цієї ідеї.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1908
З нами з: 10.06.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 06:36

budivelnik
1)Важное сообщение точно не пропустят и хоть бы один лайк поставят, а вот найти его для тех кто не хочет читать 20 страниц будет намного проще и соответственно количество лайков станет намного больше.
2)Усложнить фильтр можно будет со временем, на начальном этапе достаточно одной кнопки
hno3
 
Повідомлень: 1145
З нами з: 21.10.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:17

  unicdima написав:
  Bosstone написав:А еще фильтр, чтобы показывать скрытые сообщения. Тогда вместо удаления сообщений, просто их скрывать. Чтобы тот, кто хочет, мог их прочитать.

То есть запретить модеру удалять сообщения? Це дило.
чекаєм на втілення цієї ідеї.

а я против и так считаю что мало сообщений удаляется. Предлагаю установить лимит 5-7 сообщений в день доступных одному форумчанину, гарантирую флуда станет на 90% меньше. А для удаленных можно создать отдельную ветку, ведь много смешного пишут почему не почитать?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8762
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1573 раз.
Подякували: 2283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:31

Предлагаю всё оставить как есть, а реформаторов забанить на недельку, чтобы меньше ото выдумывали. :mrgreen:
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2392
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1964 раз.
Подякували: 3438 раз.
 
Профіль
26
11
25
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:14

Как можно узнать причину удаления?

Здравствуйте,

Как можно узнать причину удаления?

  UA написав:
  Frant написав:Будинки біля Києва. Особливо в Єпенях. Марна і невиправдана трата коштів, в багатьох випадках.

Ось, будинок 164 м2, два поверхи, новобуд, з хорошим ремонтом, з газом, 60 км від Києва по Житомирській трасі.

Ціна - 28 000 дол. Третина від того, що було вкладено!!!

З документами все нормально, об'ява реальна, без заманух.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... L5BSL.html

За вырученные деньги можно купить половину забацаной гостинки у метро в Киеве.
Америка печатает деньги только для Киева.
Остальным болт.


за 28к гостинцу? возле метро? Разве что 15кв.м.
Где?

А зачем метро, если тесла уже не та? Недавно ехать Uber Black, Мерс E-350 как новый. Пневмоподвеска.

Ферму можно поставить и солнечные батареи :mrgreen:
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4325
З нами з: 22.12.16
Подякував: 343 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:32

proftpd66 и что вы хотели донести этим набором слов?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30068
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1281 раз.
Подякували: 7263 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:54

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Хотілося б почути від Faceless-а, чому гілка КРЖН постійно засмічена флудом його дружбанів і чому скарги на флуд видаляються?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1908
З нами з: 10.06.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 237238239240
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, flom, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Обсуждаем Приложение "Міняйло.Заявки" 1 ... 4, 5, 6
flom » Сер 25 бер, 2015 10:21
52 47194
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 вер, 2021 14:44
Ірина_
Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки" 1 ... 57, 58, 59
Anonymous » Пон 22 вер, 2014 14:55
585 268766
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 вер, 2021 12:04
Ірина_
Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор" 1 ... 15, 16, 17
ТупУм » П'ят 24 чер, 2011 09:08
167 132863
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 сер, 2021 08:31
zhuk_91

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98830)
04.10.2021 14:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.