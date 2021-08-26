Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Сер 13 жов, 2021 12:15
unicdima написав:
Поиск это пошук по українськи
сверху в шапке
правда хреново как-то работает.
Ого, в каком неочевидном месте он затерся. Спасибо
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Додано: Сер 13 жов, 2021 13:47
Сибарит написав: Успіх написав:
Але шкода, що не можна так "клац і виклав своє відео" легко і просто((
Не думали таке впроваджувати?
Чому?
Фінанс.юа тоді "взув" би тік-ток-а!
Зробили б всіх разом!©
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