Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Ого, в каком неочевидном месте он затерся. Спасибо
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Додано: Сер 13 жов, 2021 12:15
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Додано: Сер 13 жов, 2021 13:47
Додано: Сер 13 жов, 2021 14:56
Faceless
Не, я конечно не против "Политики сайта".
Но сообщения, на мой взгляд, уже удаляются огульно - по нику?
Вероятно много "наванговал"?
Дык это не "глупость"!
Это грубая действительность, в которой каждый день приходится "выход".
Я себе, не позволил даже 1/1000% имеющейся информации обнажить суть происходящего.
А тем более, по сути форума(финансового).
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