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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 238239240241
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:15

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  unicdima написав:Поиск это пошук по українськи
сверху в шапке
правда хреново как-то работает.

Ого, в каком неочевидном месте он затерся. Спасибо
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:47

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Але шкода, що не можна так "клац і виклав своє відео" легко і просто((

Не думали таке впроваджувати?


Чому?
Фінанс.юа тоді "взув" би тік-ток-а! :mrgreen:
Зробили б всіх разом!© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 21:56

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Ірина_
C 29-го сентября перестал работать RSS в теме Идея банка, вроде после выделения
О.Bank в свою тему?
keep
 
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