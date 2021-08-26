|
|
|
Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Сер 13 жов, 2021 12:15
unicdima написав:
Поиск это пошук по українськи
сверху в шапке
правда хреново как-то работает.
Ого, в каком неочевидном месте он затерся. Спасибо
-
BìnhAutoDat
-
-
- Повідомлень: 45
- З нами з: 10.09.21
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 жов, 2021 13:47
Сибарит написав: Успіх написав:
Але шкода, що не можна так "клац і виклав своє відео" легко і просто((
Не думали таке впроваджувати?
Чому?
Фінанс.юа тоді "взув" би тік-ток-а!
Зробили б всіх разом!©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1704
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 жов, 2021 21:56
Ірина_
C 29-го сентября перестал работать RSS в теме Идея банка, вроде после выделения
О.Bank в свою тему?
-
keep
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 20.11.13
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 жов, 2021 14:00
keep написав:Ірина_
C 29-го сентября перестал работать RSS в теме Идея банка, вроде после выделения
О.Bank в свою тему?
Доброго дня. Тему перенесли в архів Идея Банк
Нова тема доступна за посиланням Идея БанкО.Bank
З повагою,
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2892
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 712 раз.
- Подякували: 1622 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, flom, Модератор
|
Схожі теми
|
|52
|51295
|
|
|585
|270542
|
|
|167
|133718
|
|