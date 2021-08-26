Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Ого, в каком неочевидном месте он затерся. Спасибо
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Додано: Сер 13 жов, 2021 12:15
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Додано: Сер 13 жов, 2021 13:47
Додано: Суб 16 жов, 2021 21:56
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Ірина_
C 29-го сентября перестал работать RSS в теме Идея банка, вроде после выделения
О.Bank в свою тему?
Додано: Нед 17 жов, 2021 14:00
Додано: Суб 30 жов, 2021 07:14
ФОРУМ: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
Здравствуйте, много раз хотел написать о "накипевшем", но понимал, что такой формат обычно не приводит к конструктиву как бы ни заслжуенно оно все было и как бы искренно кто-то не писал бы ибо довольно часто кто-то точно так и пытается сделать и это давно превратилось в безуспешный фон. В конце-концов и с другой стороны каждый во главе или входящий в управление так же искренне "видит" идеалы и хочет, чтобы им ведомое пришло благодаря ему к общему хорошему и успешному. Ибо каждый думает по своему, правда своим видением, а что видится - то просто (по своему определению), а что не видится - то даже не сложно, а тайна.
Поэтому то я начну с такого пафосного представления - чтобы выделяясь из фона начать с доказательств своего рационального и культурного склада характера, чтобы на другой стороне приняли факт того, что диалог произойдет с действительно равным себе, а не равным по Конституции, ООН или другому эфемерному поводу в стиле "Ну да, мы все равны, ага, а теперь серьезно...".
Цель форума в глазах Администрации наверняка состоит в социальной поддержке главного сайта как части экосистемы, с долгосрочной интеграцией пользователей к контенту + информационный источник для образования, обмена полезными лайфхаками и новостями, финансового роста и благополучия. Несомненно такая широкая ответственность не может выливаться узким кругозором тематик форума, а значит и полноценно обозревать в ежедневном формате одному человеку невозможно, да и узкому кругу лиц нелегко, а значит есть риск поверхностного анализа, а с ним и не лучшая по эффективности систематизация готовых решений под конкретные ситуации, особенно если источник этот злополучный - отъявленный мусоропровод (с виду - так вообще априори). Однако моя речь раскроет оба варианта событий: тот, где тема действительно сама по себе является источником нелицеприятностей, и другой вариант, где именно сами авторы, вернее часть оных, являются этим осрамляющим фактором со всеми негативно вытекающими для остальных людей.
Для начала напомню о целях форума и предложу Администрации свериться: частью целей является предоставление: возможности эффективно коммуницировать в околосайтном обществе, группе посетителей сайта или форума, на принятые темы для положительных изменений: получать/предоставлять новости/обоснованные мнения, выражать свои мысли и эмоции, поддерживать общение на любимые темы в конце-концов. Как же мешает всему этому организация решений в неких вариантах ситуаций о которых я говорил и что это за варианты такие?
1. [Где тема - источник] Пользователь открывает Форум по привычной для себя рутине и я из тех, кто заходит в Подписки для просмотра обновленных тем, за которыми слежу. Изменить список этот нельзя и одна тема - это откровенный мусорник Політичні дискусії, которая является источником по определению независимо от пользователей. Админстрация могла бы привести в реальность РЕШЕНИЕ в форме ограничения максимального кол-ва страниц в теме и созданием обновленных тем-тёзок с закрытием на ответ старых. Таким образом пользователю не придется видет список тем-подписок и глазами игнорировать оскоблевшие уже неинтересные темы, включая мусорные, что улучшит работу форума и соответствие целям...
2. [Авторы комментариев - осрамляющий фактор] Представим ситуацию, что поклонник теории плоской Земли или интернет-троль в этом образе заходит на форум и начинает писать в уже созданной теме про космонавтику, продвигая свою идею. Особой проблемы не видно ведь не придется долго подтирать посты откровенной оценки его знаний и образования - не будет же один человек при своем уме надолго становиться посмешищем? А что если будет и не один? Что если группа из 5-10 человек своими 20-ю профилями Форума начнут гнуть свою линию? Разве будет Администрация игнорировать происходящее осквернение образования и науки некими людьми только потому что их много? Разве будет оценивать обвинения в необразованности, низком интеллекте, идиотии одинаково с обоих сторон в данном случае (противников плоской Земли и сторонников)? Разве Администрация будет отделываться принятой неэффективной системой готовых решений на протяжении месяцев и больше?
А как же цели Форума о пользе и конструктиве? А как же здравый смысл и формирование опыта? Что полезного выходит в теме про проблемы Эпидемии Коронавируса в нашей стране и в Мире если группа антинаучных или антисоциальных (тролли) людей мешает полезной дискуссии и обмену знаний/опыта, выводя тему в русло холиваров на очевидную вещь, которая не является ракетной наукой, а Администрация не только игнорирует проблему (квинтессенцией нынешней проблемы в обществе, приводящая к реальным смертям), но и способствует оному, судя по забаненному модератору, который в преддверии красной зоны решил таки называть вещи своими именами. Я не ошибся с термином "способствует", но и характерную поговорку я не буду напоминать.
РЕШЕНИЕ: создать людям с особенными потребностями в антинаучном общении отдельную тему "Антиваксы, объединяемся", где пускай каждый радостно общается и делится на эту тематику. Радикально реагировать на последующие попытки вывести в оффтоп/флуд/холивар по-настоящему полезную тему об Эпидемии в Украине.
Альтернативное решение я предлагать не буду ибо считаю, что оно хоть и эффективней в разы, но если бы хотели - давно бы уже сделали.
P.S. Освободите Уилли! [sselecaF]
Додано: Суб 30 жов, 2021 07:52
а что случилось-то - даже интересно. за что так сурово? upd уже нет, кстати
есть одна большая проблема - кто решает, что научно, а что нет?
меня этот вопрос давно мучает - как установить истину, если один "эксперт" говорит одно, а "второй" - прямо противоположное. лично для меня это не проблема, у меня есть своя позиция, но в споре с человеком, который утверждает обратное - универсальный аргумент - это только твое мнение - тупик.
и если с плоской землей более-менее понятно, то по вопросам вакцинации или полетов американцев на Луну - мнения разделятся особенно в русскоязычном сегменте.
это проблема последних лет или десятилетий, что именно в русскоязычном сегменте Инета разгоняются самые мракобесные истерии. одна страна-носитель языка, чтобы прикрыть свои не слишком благовидные дела, разгоняет фейки, чтобы потом пожать плечами - все врут и установить истину нельзя. это реальная проблема.
очень не хватает прибора, как в Кин-дза-дза - зеленый цвет - правда, оранжевый - брехня.
один из способов решения - в рамках отдельно взятого форума выделять экспертов, мнение которых будут считаться более весомыми, чем мнения обычных всепропальщиков - что-то, как В Википедии. и это не модеры - у них другие функции, и они не могут быть экспертами во всех областях. кол-во медалей - тоже косвенная оценка, поскольку когда медаль дают за меньше, чем 20 лайков - это немного условно.
как-то так
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