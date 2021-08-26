Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Додано: Суб 30 жов, 2021 07:52

Slx написав: ...

P.S. Освободите Уилли! [sselecaF] ...P.S. Освободите Уилли!

а что случилось-то - даже интересно. за что так сурово?upd уже нет, кстатиесть одна большая проблема - кто решает, что научно, а что нет?меня этот вопрос давно мучает - как установить истину, если один "эксперт" говорит одно, а "второй" - прямо противоположное. лично для меня это не проблема, у меня есть своя позиция, но в споре с человеком, который утверждает обратное - универсальный аргумент - это только твое мнение - тупик.и если с плоской землей более-менее понятно, то по вопросам вакцинации или полетов американцев на Луну - мнения разделятсяособенно в русскоязычном сегменте.это проблема последних лет или десятилетий, что именно в русскоязычном сегменте Инета разгоняются самые мракобесные истерии. одна страна-носитель языка, чтобы прикрыть свои не слишком благовидные дела, разгоняет фейки, чтобы потом пожать плечами - все врут и установить истину нельзя. это реальная проблема.очень не хватает прибора, как в Кин-дза-дза - зеленый цвет - правда, оранжевый - брехня.один из способов решения - в рамках отдельно взятого форума выделять экспертов, мнение которых будут считаться более весомыми, чем мнения обычных всепропальщиков - что-то, как В Википедии. и это не модеры - у них другие функции, и они не могут быть экспертами во всех областях. кол-во медалей - тоже косвенная оценка, поскольку когда медаль дают за меньше, чем 20 лайков - это немного условно.как-то так