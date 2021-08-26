Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

инвалида в штат.Слепого
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Додано: Суб 06 лис, 2021 22:40
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Додано: Нед 07 лис, 2021 00:03
І щось змінилося? Бачу тебе постійно банять. Чи може частіше ніж раніше?
А з приводу ситуації з Будівельником можу припустити наступне, я думаю це банила Ірина по скарзі, саме в такий час вона починає працювати і тому час співпав. Якщо це вона то тут ніякої підлянки, вона тут єдина адекватна.
Додано: Нед 07 лис, 2021 08:56
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
вопрос со *
если я поставил плюс, а потом сообщение было отредактировано - должна же быть надпись об этом?
а если факт редактуры есть, а надписи нет - у пользователя расширенные права?
Додано: Нед 07 лис, 2021 09:22
Справедливість! - та ні, про таке не чули)))
1. Вже пів-року-рік - не помічаю, щоб банили за реально дрібничку/незначне порушення на 6-ть годин! Банять зразу на 1 день!
2. Вже пів-року-рік бачу, що ЖОСТКІШЕ банять на тиждень, де реально достатньо забанити і на 1 день!
Чи то може бути НЕзначне порушення, але просто на нього було багато скарг і тому банять на тиждень, а не на 1 день?
Додано: Нед 07 лис, 2021 10:19
сразу видно - профи по банам
Додано: Чет 11 лис, 2021 10:21
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Ви можете навіть по вулиці ходити без трусів з мотовілою наверх, проте це не означає, що ви сміливіший за інших.
Іншим просто нема потреби, як вам, вип"ячувати наверх свої статки, статуси і т.д. Така потреба як раз виникає у тих, хто не дивлячись на статки, в душі залишився злиденним.
Щодо постійного скиглення, що вас банять, то вже вам відповідали, що може не треба всім сипати образи?
Ми і так зрозуміли, що ви не врівноважений. Не потрібно всюду це показувати. Зараз у вас знову прогнозований тиждень відпочинку. Набирайтесь сил, ми н̶ескучаємо.
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