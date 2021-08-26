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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 239240241242
Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 22:40

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  Успіх написав:Я вгадав?
инвалида в штат.Слепого
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 00:03

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Я екстрасенс?
Чи може серед модераторів є людина яка любить робити іншим підлянки?
А те що вона любить це робити - видно, адже я ж не з першого бану зрозумів алгоритм підлянок...

Тут аж мені стало цікаво!))

Доречі, в мене таке враження, що десь пів року, чи вже більше - взяли сюди нового модератора в команду ;)

Я вгадав? :)

І щось змінилося? Бачу тебе постійно банять. Чи може частіше ніж раніше? :D
А з приводу ситуації з Будівельником можу припустити наступне, я думаю це банила Ірина по скарзі, саме в такий час вона починає працювати і тому час співпав. Якщо це вона то тут ніякої підлянки, вона тут єдина адекватна.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 08:56

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

вопрос со *
если я поставил плюс, а потом сообщение было отредактировано - должна же быть надпись об этом?
а если факт редактуры есть, а надписи нет - у пользователя расширенные права?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 09:22

Справедливість! - та ні, про таке не чули)))

  unicdima написав:І щось змінилося? Бачу тебе постійно банять. Чи може частіше ніж раніше?

1. Вже пів-року-рік - не помічаю, щоб банили за реально дрібничку/незначне порушення на 6-ть годин! Банять зразу на 1 день!
2. Вже пів-року-рік бачу, що ЖОСТКІШЕ банять на тиждень, де реально достатньо забанити і на 1 день!

Чи то може бути НЕзначне порушення, але просто на нього було багато скарг і тому банять на тиждень, а не на 1 день?
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 10:19

  Успіх написав:
  unicdima написав:І щось змінилося? Бачу тебе постійно банять. Чи може частіше ніж раніше?

1. Вже пів-року-рік - не помічаю, щоб банили за реально дрібничку/незначне порушення на 6-ть годин! Банять зразу на 1 день!
2. Вже пів-року-рік бачу, що ЖОСТКІШЕ банять на тиждень, де реально достатньо забанити і на 1 день!

Чи то може бути НЕзначне порушення, але просто на нього було багато скарг і тому банять на тиждень, а не на 1 день?

сразу видно - профи по банам :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:21

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  budivelnik написав:Якщо я маю прізвище і імя відоме на цих сторінках
а мої опоненти свої ховають під ніками...
Питання на засипку - чому я не боюсь..а опонентам страшно?


Ви можете навіть по вулиці ходити без трусів з мотовілою наверх, проте це не означає, що ви сміливіший за інших.
Іншим просто нема потреби, як вам, вип"ячувати наверх свої статки, статуси і т.д. Така потреба як раз виникає у тих, хто не дивлячись на статки, в душі залишився злиденним.

Щодо постійного скиглення, що вас банять, то вже вам відповідали, що може не треба всім сипати образи?
Зображення


Ми і так зрозуміли, що ви не врівноважений. Не потрібно всюду це показувати. Зараз у вас знову прогнозований тиждень відпочинку. Набирайтесь сил, ми н̶ескучаємо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:36

Когда ходишь по форуму (с компа), то периодически возникают аномально долгие открытия страницы (2-3 минуты). Чуток напрягает.
У кого-то есть такое ?
Браузер - фф, куки чистил
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:24

Не. Многого было, но такого - нет.

Это я про тормоза 2-3 сек, а не про бывшего долярчика, который теперь не профи по У.Е., а успіх по Банам.
Slx
 
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