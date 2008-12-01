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Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:10
vitaliian написав:
Браузер пуфин форум летает
Різні браузери. Різні ОС. Гальмує.
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:21
я теж спостерігаю значне заповільнення, тобто до моменту коли появиться сторінка чи коли робиш допис ...
від 10 до 30 секунд!
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:23
Раз на раз не приходится - иногда есть замедление открытия страниц, иногда нет.
Но похоже факт, что форум медленно, но верно умирает и никто ничего не хочет с этим делать
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Vorlon
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:53
Ірина_ написав: Vorlon написав:
Раз на раз не приходится - иногда есть замедление открытия страниц, иногда нет.
Но похоже факт, что форум медленно, но верно умирает и никто ничего не хочет с этим делать
На мій запит відповідають, що все добре
Ірина, а у ваших хлопців є якась сторінка, що показує "серцебиття" форуму?
ось на кшталт як в Гугла чи амазона...https://status.cloud.google.com/
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 13:55
Ірина_ написав:
На мій запит відповідають, що все добре
Ну, хоть у кого-то все добре, и то хорошо )
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Додано: Нед 12 гру, 2021 17:59
Очередное обострение у забаненного Ромасика. memberlist.php?mode=viewprofile&u=139129
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Додано: Пон 13 гру, 2021 11:52
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Ірина_
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Додано: Вів 14 гру, 2021 20:45
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