Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Різні браузери. Різні ОС. Гальмує.
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:10
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:21
я теж спостерігаю значне заповільнення, тобто до моменту коли появиться сторінка чи коли робиш допис ...
від 10 до 30 секунд!
Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:23
Раз на раз не приходится - иногда есть замедление открытия страниц, иногда нет.
Но похоже факт, что форум медленно, но верно умирает и никто ничего не хочет с этим делать
Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:49
Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:53
Ірина, а у ваших хлопців є якась сторінка, що показує "серцебиття" форуму?
ось на кшталт як в Гугла чи амазона...
Додано: П'ят 10 гру, 2021 13:55
Додано: Нед 12 гру, 2021 17:59
Очередное обострение у забаненного Ромасика.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=139129
Додано: Пон 13 гру, 2021 11:52
Дякую!
З повагою,
Додано: Вів 14 гру, 2021 20:45
Очередной
memberlist.php?mode=viewprofile&u=139161
Додано: Сер 15 гру, 2021 19:25
Ірина_, 1. эти посты соотвествуют теме ковид-ветки? (Что в этих постах есть о ковиде?)
2. Почему другие посты, на тему ковида, - удаляются?
3. Когда прекратится это "избирательное зрение"?
4. Почему, когда я недавно задал вопрос в этой ветке относительно других форумчан, - Фейслес меня забанил на 7 дней на "основании" "эта ветка не предназначена для этих вопросов"? В то же время Хотабу можно обговаривать модерацию в этой ветке, а мне бан на 7 дней за 1 пост?
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Модератори: Ірина_, flom, Модератор
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