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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 241242243244
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:10

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  vitaliian написав:Браузер пуфин форум летает

Різні браузери. Різні ОС. Гальмує.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:21

я теж спостерігаю значне заповільнення, тобто до моменту коли появиться сторінка чи коли робиш допис ...
від 10 до 30 секунд!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:23

Раз на раз не приходится - иногда есть замедление открытия страниц, иногда нет.

Но похоже факт, что форум медленно, но верно умирает и никто ничего не хочет с этим делать :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:49

  Vorlon написав:Раз на раз не приходится - иногда есть замедление открытия страниц, иногда нет.

Но похоже факт, что форум медленно, но верно умирает и никто ничего не хочет с этим делать :(

На мій запит відповідають, що все добре
:evil:
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:53

  Ірина_ написав:
  Vorlon написав:Раз на раз не приходится - иногда есть замедление открытия страниц, иногда нет.

Но похоже факт, что форум медленно, но верно умирает и никто ничего не хочет с этим делать :(

На мій запит відповідають, що все добре
:evil:


Ірина, а у ваших хлопців є якась сторінка, що показує "серцебиття" форуму?

ось на кшталт як в Гугла чи амазона...

https://status.cloud.google.com/
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 13:55

  Ірина_ написав:На мій запит відповідають, що все добре :evil:

Ну, хоть у кого-то все добре, и то хорошо )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 17:59

Очередное обострение у забаненного Ромасика.

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Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 11:52

  Hotab написав:Очередное обострение у забаненного Ромасика.

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Дякую!

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:45

  Hotab написав:Очередное обострение у забаненного Ромасика.

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Очередной
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Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:25

Ірина_, 1. эти посты соотвествуют теме ковид-ветки? (Что в этих постах есть о ковиде?)
2. Почему другие посты, на тему ковида, - удаляются?
3. Когда прекратится это "избирательное зрение"?

4. Почему, когда я недавно задал вопрос в этой ветке относительно других форумчан, - Фейслес меня забанил на 7 дней на "основании" "эта ветка не предназначена для этих вопросов"? В то же время Хотабу можно обговаривать модерацию в этой ветке, а мне бан на 7 дней за 1 пост?

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