Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:10
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:21
я теж спостерігаю значне заповільнення, тобто до моменту коли появиться сторінка чи коли робиш допис ...
від 10 до 30 секунд!
Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:23
Раз на раз не приходится - иногда есть замедление открытия страниц, иногда нет.
Но похоже факт, что форум медленно, но верно умирает и никто ничего не хочет с этим делать
Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:49
Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:53
Ірина, а у ваших хлопців є якась сторінка, що показує "серцебиття" форуму?
ось на кшталт як в Гугла чи амазона...
Додано: П'ят 10 гру, 2021 13:55
Додано: Нед 12 гру, 2021 17:59
Очередное обострение у забаненного Ромасика.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=139129
Додано: Пон 13 гру, 2021 11:52
Дякую!
З повагою,
Додано: Вів 14 гру, 2021 20:45
Очередной
memberlist.php?mode=viewprofile&u=139161
Додано: Чет 30 гру, 2021 19:03
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Неудобно удалять пользователя из списка недругов.
Нужно из списка недругов копировать ид пользователя, манипулировать в адресе страницы для получения профиля пользователя, а потом уже удалять из недругов.
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